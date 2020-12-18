Kayme Sarayı görselinin alkollü içecek kutularının tasarımında kullanılmasına tepki
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Kayme Sarayı görselinin alkollü içecek kutularının tasarımında kullanılmasına tepki

18.12.2020 23:01 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:04
Kayme Sarayı görselinin alkollü içecek kutularının tasarımında kullanılmasına tepki

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Şemdinli ilçesindeki Kayme Sarayı'na ait görselin, bir firma tarafından alkollü içecek kutularının tasarımında kullanılmasına tepki gösterdi.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Şemdinli ilçesindeki Kayme Sarayı'na ait görselin, bir firma tarafından alkollü içecek kutularının tasarımında kullanılmasına tepki gösterdi.

Er, yaptığı yazılı açıklamada, Bağlar köyündeki tarihi Kayme Sarayı'nda yüzlerce alimin yetiştiğini belirtti.

Burada yetiştirilen alimlerin Müslüman coğrafyasının değişik yerlerinde büyük hizmetler sunduğuna vurgu yapan Er, şunları kaydetti:

"Ne olursa olsun Kayme Sarayı'nda büyük bir tarih var. Orada bir doku, büyük bir kültür var, orada yaşayan insanlar var. Bir içki firması tarafından bira kutularının tasarımında kullanılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Şiddetle, nefretle kınıyorum. O reklamı yapan firma maneviyatını araştırmadan bir kültürü, bir inancı rencide etmemeliydi. Umarım en kısa sürede yapmış oldukları hatadan döner ve kamuoyu önünde özür dileyerek halkımızın gönlünü alırlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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