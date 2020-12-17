"Kayme Sarayı" fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Kayme Sarayı" fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti

17.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:17

Hakkari'nin tarihi mekanı "Kayme Sarayı" fotoğrafının bira kutusuna reklam yüzü olarak işlenmesi tepkilere neden oldu.

Hakkari'nin tarihi mekanı "Kayme Sarayı" fotoğrafının bira kutusuna reklam yüzü olarak işlenmesi tepkilere neden oldu.

Bir bira firması Türkiye'nin 81 iline ait tarihi ve turistik mekanlarını bira kutularına nakşederken Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar köyünde bulunan ve yüz yıllarca Nakşibendi tarikatının dini mekanı olan "Kayme Saray'ına ait fotoğrafı reklam yüzü olarak kullanması tepkilere neden oldu.

Olayı iki şekilde değerlendiren Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı ve Araştırma Görevlisi Yaşar Kaplan, bunun içki reklamında kullanılmasının, insanların dini duygularını rencide ettiğini söyledi. "Kayme dergahının fotoğrafının yanlış bir anlaşılma üzerine bira kutusunun üzerine nakşedildiğini umuyorum" diyen Kaplan, "Literatürümüzde özellikle Hakkari'de Şemdinli Nehri'deki Kayme Sarayı veya Kelat Sarayı tabirleri kullanılmakta. Bu isim Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne ait bir söylem. Kurumun bu yanlışın düzeltilmesi gerekir. Kayme Sarayı bir saray değil, dergah veya tekkedir. Yani 19. yy sonlarına doğru 20. yy başlarında Nehri'ye ziyaret gerçekleştiren sofilerin, tasavvuf erbabının misafir edildiği bir yapıdır. Fakat Türkiye'de daha çok Kayme Sarayı olarak biliniyor. Ben öyle umuyorum ki bu bira firması bunun dini bir yapı olduğunu bilmeyerek bu reklamı kullanmıştır. Öyle umuyorum ki en kısa sürede bu yanlışından döner ve piyasaya sürdüğü biraları geri toplar. Bira firması Hakkari'ye ait kültürel ve turistik mekanlarını içeren simgeler kullanırsa sorun olmaz" ifadelerini kullandı.

Kayme sarayının tarihsel yapısı hakkında da açıklamalarda bulunan Kaplan, "Halk arasında Kayme dergahı olarak bilinen mekan 1909-1911 tarihleri arasında yapılan bir yapı. Bu yapının kimin tarafından yaptırıldığı daha net değil. Çünkü bazıları şeyh Muhammed Sıddık tarafından yapıldığını söylerken, bazıları da Seyyid Abdulkadir Efendi tarafından yaptırıldığını söylüyor. Her halükarda hangisi tarafından yaptırıldıysa yaptırılsın bu yapı Nehri'ye gelen misafirlerin ağırlandığı bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Nehri dergahı çok geniş bir alana yayılmıştır. Hem İran'dan hem de Osmanlının değişik bölgelerinden çok sayıda sofi ve derviş orayı ziyarete geliyorlardı. Bunların misafir edilmesi, yemeklerinin verilmesi, barınma iaşe gibi ihtiyaçlarının karşılanması için yapılmış bir yapı. Zaten içerisinde büyükçe bir mutfak var. Buraya gelen misafirler hem ağırlanıyor hem de yemekleri veriliyor. Restore de edildi. Güzel bir yapı ortaya çıktı" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

'Kayme Sarayı' fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti
'Kayme Sarayı' fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti
'Kayme Sarayı' fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti
'Kayme Sarayı' fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti
'Kayme Sarayı' fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti
'Kayme Sarayı' fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti
'Kayme Sarayı' fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti
'Kayme Sarayı' fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Mardin'deki görüntü kirliliği tepki çekti
Mardin'deki görüntü kirliliği tepki çekti
Son dakika haber: İngiltere Sağlık Bakanı canlı yayında ağlayınca tepki çekti
Son dakika haber: İngiltere Sağlık Bakanı canlı yayında ağlayınca tepki çekti
Çubuk'ta yeni yapılan yolun bozulmaya başlaması tepki çekti
Çubuk'ta yeni yapılan yolun bozulmaya başlaması tepki çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Uğur Yücel Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Neymar Ryan Babel Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Çocuk Milli İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Kayme Sarayı" fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 11:17:25. #1.15#
title