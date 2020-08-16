Kaymaklı menemene tescil
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Kaymaklı menemene tescil

TÜRK mutfağının parmak ısırtan lezzeti, soğanlı mı soğansız mı tartışmalarının yaşandığı menemenin, kaymaklısı yapıldı.

Kaymaklı menemene tescil
16.08.2020 10:30 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:34

TÜRK mutfağının parmak ısırtan lezzeti, soğanlı mı soğansız mı tartışmalarının yaşandığı menemenin, kaymaklısı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nce de tescil edilen kaymaklı menemen, lezzetiyle beğeni topladı.

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden menemen, ilk kez tadanları müdavimi yapıyor. 7'den 70'e sevilen lezzet, ağızlarda lezzet şöleni yaratıyor. Her kesimin sevdiği, yapımı kolay bir yemek olan menemenin kimi vatandaşlar soğanlı mı kimi vatandaşlar ise soğansız olması gerektiğini savunuyor. Bu yemeği soğansız yapan İzmir'deki bir lokanta, yeni bir bakış açısı getirip, malzemelere kaymağı da ekledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nce tarifi tescil edilen kaymaklı menemen, vatandaşların da beğenisini topladı. Girit ve Ege lezzetleriyle tanınan Menderes'teki lokantayı kardeşi Onur Artagan (23) ile işleten Şeref Artagan (26), kaymaklı menemenin nasıl ortaya çıktığını anlatarak, "Kaymaklı menemen fikri bizim denemelerimizle ortaya çıktı. Menemeni kaymakla yeni bir boyuta taşıdık. Yaptığımız denemeleri müşterilere sunduk. Onların tat ve gastronomi fikirleriyle şekillendikten sonra başarılı olduğu ortaya çıktı. Sonrasında kardeşimle bu fikri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tescil bölümüne sunduk. Yemek tarifi için tescil aldık. Yemeğin püf noktası ise, inek sütünden elde edilen kaymak kullanılması. Bu kaymak çok hafif bir lezzet. İşlerimizde patlama oldu. Çevre il ve ilçelerden bu yemeğimizi yemeğe gelenler oluyor" dedi.

Müşterilerden mobilya bayi sahibi evli ve 2 çocuk babası Dursun Güler (40), "Tereyağındaki aldığının o ağır tadı, bunda almıyorsunuz. Tereyağı biraz ağır kaçabiliyor. Domatesi ve biberin tadını baskılamıyor. Sürekli geliyorum buraya" diye konuştu.1 KİŞİLİK MALZEME VE YAPILIŞIKaymaklı menemenin tarifi ise şöyle. 2 biber, 4 domates, 1 yemek kaşığı süt kaymak, 1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri, 2 adet yumurta sarısı ve çay kaşığının dörtte biri ile tuz. Yapılışı: Zeytinyağında biberler kavruluyor. Kabukları soyulmuş domatesler kavrulan biberlere ekleniyor. Beraber birkaç dakika karıştırarak pişiriliyor. Sonrasında ise süt kaymak ve kaşar peynirini ilave ederek birkaç dakika daha karıştırılıyor. En son yumurtanın sadece sarısını ekleyerek tamamlanıyor.

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Kaynak: DHA

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