KaymakamSolak'tan yeni yıl mesajı
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KaymakamSolak'tan yeni yıl mesajı

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

31.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:34
KaymakamSolak'tan yeni yıl mesajı

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili , yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, 2020'yi yeni umutlarla karşıladıklarını belirten Solak, şunları kaydetti:

"Yeni yılın ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sağlık, afiyet ve bereket dolu bir yıl olmasını temenni eder, tüm Başkaleli hemşehrilerim ve kamu görevlisi arkadaşlarımın yeni yıl sevincini paylaşır, selam ve saygılar sunarım."

Kaynak: AA
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