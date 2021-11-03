Kaymakamlıktan öksüz ve yetim çocuklara doğum günü sürprizi - Haberler
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Kaymakamlıktan öksüz ve yetim çocuklara doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakamlıktan öksüz ve yetim çocuklara doğum günü sürprizi

Edirne'nin İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ün başlattığı "Bizim Çocuklarımız" projesi kapsamında, ilçede ikamet eden öksüz ve yetim çocuklara doğum günü kutlaması yapıldı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ün başlattığı "Bizim Çocuklarımız" projesi kapsamında, ilçede ikamet eden öksüz ve yetim çocuklara doğum günü kutlaması yapıldı.

Kaymakamlık tarafından alınan hediyeler, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ün eşi Seda Güngör, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdiresi V. Birsen Kötülüketmez ve proje ekibi tarafından öğrencilere ev ziyaretleri yapılarak, doğum günlerinde armağan edildi.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, çocukların eğitim ve sosyal yaşam kalitelerini arttırmak, çocuklarımızın hayata daha güvenli bakabilmeleri, ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal yaşamlarını sürdürmede öz güvenlerini korumalarının sağlanması için devletin şefkatli yüzünü hissettirmek gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Özel gün kutlamaları ile doğum günlerinde kendilerini özel ve değerli hissettirmek amacıyla onlara yalnız olmadıklarını, unutulmadıklarını devlet eliyle hissettirebilmek amacıyla, öksüz ve yetim çocuklarımıza sürpriz doğum günü kutlamaları düzenlendi" denildi. - EDİRNE

Kaymakamlıktan öksüz ve yetim çocuklara doğum günü sürprizi

Kaymakamlıktan öksüz ve yetim çocuklara doğum günü sürprizi

Kaymakamlıktan öksüz ve yetim çocuklara doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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