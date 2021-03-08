Kaymakamlıklarda tatbikat yapıldı
08.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:22
Bilecik'in 7 ilçe kaymakamlıklarında "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında tatbikatlar yapıldı.
Bilecik'in 7 ilçe kaymakamlıklarında "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında tatbikatlar yapıldı.
2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilerek Türkiye genelinde "Afet Eğitim Seferberliği" başlatıldı. Bu kapsamda, Bilecik'te 7 ilçe kaymakamlık personeline uzaktan video konferans şeklinde eğitim verildi. Teorik eğitimin ardından, "Deprem ve Yangın Tahliye Tatbikatı" ve "Yangın Söndürme Tatbikatları" verildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı