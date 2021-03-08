Kaymakamlıklarda tatbikat yapıldı

Bilecik'in 7 ilçe kaymakamlıklarında "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında tatbikatlar yapıldı.

2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilerek Türkiye genelinde "Afet Eğitim Seferberliği" başlatıldı. Bu kapsamda, Bilecik'te 7 ilçe kaymakamlık personeline uzaktan video konferans şeklinde eğitim verildi. Teorik eğitimin ardından, "Deprem ve Yangın Tahliye Tatbikatı" ve "Yangın Söndürme Tatbikatları" verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı