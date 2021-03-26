Kaymakamlık personellerine deprem semineri
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Kaymakamlık personellerine deprem semineri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaymakamlık personellerine deprem semineri

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaymakamlık personellerine deprem ile ilgili seminer verildi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaymakamlık personellerine deprem ile ilgili seminer verildi.

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkilileri tarafından Çelikhan Kaymakamlığı personellerine yönelik deprem eğitimleri gerçekleştirildi. Kaymakamlık konferans salonunda verilen eğitimlerde afetler öncesi, afet anı ve sonrasında yapılması gereken konular ele alındı.

Kaymakamlık personellerinin yoğun ilgi gösterdiği eğitimde maske ve mesafe kurallarına dikkat edildi. - ADIYAMAN

Kaymakamlık personellerine deprem semineri
Kaymakamlık personellerine deprem semineri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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