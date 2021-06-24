Kaymakamlık, evleri yanan 11 kişilik aile için yardım kampanyası başlattı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan yangında kullanılmaz hale gelen iki katlı betonarme binada yaşayan 11 kişilik aile için kaymakamlık yardım kampanyası başlattı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan yangında kullanılmaz hale gelen iki katlı betonarme binada yaşayan 11 kişilik aile için kaymakamlık yardım kampanyası başlattı.

Yangın; 19 Haziran günü ilçenin Söğütcük Köyü'nde meydana gelmişti. Bülent Cambaz isimli şahıs, oturduğu tek katlı evine bir kat daha çıkmak suretiyle inşaata başladı. İnşaat alanındaki elektrik kablosunun şase yapması bir anda evden alevler yükselmeye başladı. Alevler alt kattaki eve de sıçrarken, yangın kısa sürede büyüdü. Yangın, Gölpazarı Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştı.

Kaymakamlıktan yardım kampanyası

Yangın ardından 11 kişilik Cambaz ailesi ortada kalırken, Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin'in talimatıyla bir yardım kampanyası başlatıldı. Bülent Cambaz'ın kendi adına bir yardım hesabı açıldığı duyuran Kaymakam Şahin, "11 kişilik aileye yardımcı olmak isteyen hemşerilerimizin bilgisine sunulur. Yardım ve destekleriniz için aile adına teşekkürlerimizi sunarız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı