Kaymakamlık çalışanı yaşam mücadelesini kaybetti
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Kaymakamlık çalışanı yaşam mücadelesini kaybetti

DENİZLİ (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan kaymakamlık çalışanı 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.

12.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:08
Kaymakamlık çalışanı yaşam mücadelesini kaybetti

DENİZLİ (İHA) – 'nın ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan kaymakamlık çalışanı 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.


Bir süre önce ikamet ettiği Alaşehir'den 'a kendi kullandığı 45 KB 9604 plakalı motosikletle yola çıkan Mustafa Karsavuran (51) Alaşehir Delemenler mevkiinde 45 AEC 932 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarpması neticesi yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Mustafa Kavsavuran, 15 günlük mücadelesini kaybetti.


Evli ve bir kız bir erkek çocuk sahibi Mustafa Karsavuran'ın, her gün motosikletiyle Alaşehir'den Buldan'a gelip gittiği öğrenildi. Buldan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı çalışanı Karsavuran memleketi Alaşehir'de toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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