Kaymakamlık binası inşaatında top mermisi bulundu

09.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:30

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kaymakamlık binasının inşası sırasında top mermisi bulundu.

Alınan bilgiye göre, yapımı devam eden kaymakamlık inşaatında kazı yapıldığı sırada çalışanlar tarafından demir bir cisme rastlandı.

Hurdacıya götürülen malzemenin top mermisi olduğunun anlaşılması üzerine polise haber verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatılırken, bomba imha ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Top mermisinin incelemelerin ardından imha edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA