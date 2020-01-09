Kaymakamlık binası inşaatında top mermisi bulundu
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Kaymakamlık binası inşaatında top mermisi bulundu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kaymakamlık binasının inşası sırasında top mermisi bulundu.

09.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:30
Kaymakamlık binası inşaatında top mermisi bulundu

'ın ilçesinde, kaymakamlık binasının inşası sırasında top mermisi bulundu.

Alınan bilgiye göre, yapımı devam eden kaymakamlık inşaatında kazı yapıldığı sırada çalışanlar tarafından demir bir cisme rastlandı.

Hurdacıya götürülen malzemenin top mermisi olduğunun anlaşılması üzerine polise verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatılırken, bomba imha ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Top mermisinin incelemelerin ardından imha edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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