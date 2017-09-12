Kaymakamlık Belediyeye Ait Binaya Taşınacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi kaymakamlığının belediyeye ait binaya taşınması için çalışma başlatıldı.



Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Kent Meydanı ve Camii projesinin yapımı için içerisinde kaymakamlığında yer aldığı hükümet konağı binasının taşınması için çalışmalar başladı. Daha önce depremde hasar gören ve ihtiyaca cevap veremez hale gelen hükümet konağı yıkılarak kaymakamlık, milli eğitim, nüfus, tapu, sosyal yardımlaşma gibi müdürlükler için yeni ve modern bir bina yapılacak.



Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ile Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal kaymakamlığın geçici olarak taşınacağı merkez pazaryerinde belediyeye ait binada incelemelerde bulundu. Konuya ilişkin olarak kısa bir değerlendirmede bulunan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal "İlçe Kaymakamımız, daire müdürleri, başkan yardımcılarım ve belediyemizin müdürleriyle ile İlçe Hükümet Konağı'nın taşınacağı Pazaryerindeki eski Belediye Binası'ndaki inceleme yaptık. Bu konuda çalışmamız tüm hızıyla sürüyor. Yaptığımız her şey, değerli İlçe halkımızın dahi iyi ve kaliteli hizmet alabilmesi için. Eksiklikleri tamamlayarak, ilçemizin olmazsa olmaz projelerinden Kent Meydanı ve Cami'nin bir an önce başlaması için çalışıyoruz" dedi.



Başkan Uysal, hükümet konağının yıkılması ile Kent Meydanı ve Camii projesinde en önemli adımında atılmış olacağını vurguladı. - ZONGULDAK