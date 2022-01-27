Kaymakamlık araçlarını yıkılan garajın altından kurtaran şoför ödüllendirildi

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde kaymakamlığa ait resmi araçları yoğun kar nedeniyle yıkılan garajın altından kurtaran şoför, dikkati ve duyarlılığından dolayı başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Kaymakam şoförü olarak çalışan Sercan Kartal, resmi araçların bulunduğu garajın direklerinde yoğun kar birikintisi nedeniyle eğilme olduğunu fark etti.

Tüm birimlerle görüşerek araçların çekilmesini sağlayan Kartal, garajın ertesi gün çökmesiyle büyük hasarın önüne geçmiş oldu.

Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş da dikkati ve duyarlılığından ötürü Kartal'ı başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Şoför Kartal, AA muhabirine, yoğun kar yağışı nedeniyle garajı kontrol etmek istediğini, eğilme olduğunu fark edince Birlik Müdürü Mustafa Çamlı'yı arayarak iş makinesi getirdiklerini belirterek, "Önce bu alanı açtırdık, daha sonra tüm araçları dışarı çıkardık. Bir aracın anahtarı yoktu, onu da kepçeye bağlayarak çektik. Sabah geldiğimizde garajın çöktüğünü gördük." diye konuştu.