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Kaymakamlık açıkladı: 4 tekne battı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaymakamlık açıkladı: 4 tekne battı

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına sonrası hasar gören bina ve iş yerlerine 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunuldu.

SİNOP (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına sonrası hasar gören bina ve iş yerlerine 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunuldu.

İlçede öğle saatlerinde yaşanan şiddetli fırtına sonrası hasar gören bina ve iş yerlerini, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan yerinde inceleyerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz yaptığı açıklamada, "Şiddetli fırtına sonrası yapılan saha taramaları sonucunda, ilçe limanına demirli 4 tekne batmış, çatı uçmalarına bağlı maddi hasarlar meydana gelmiş olup, can kaybı ve yaralımız bulunmamaktadır. Şiddetli fırtınanın etkisiyle yan binadaki çatıların, Belediye misafirhanesine zarar vermesi sonucunda, misafirhanenede kalan 39 öğrencimiz geçici olarak, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu yurduna tahliyeleri yapılmıştır" dedi. - SİNOP

Kaymakamlık açıkladı: 4 tekne battı

Kaymakamlık açıkladı: 4 tekne battı

Kaymakamlık açıkladı: 4 tekne battı

Kaymakamlık açıkladı: 4 tekne battı

Kaymakamlık açıkladı: 4 tekne battı

Kaymakamlık açıkladı: 4 tekne battı

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