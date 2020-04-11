Kaymakamlık açık olan iş yerlerini açıkladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kaymakamlık açık olan iş yerlerini açıkladı - Haberler
Petrol Ofisi, Zonguldak, Güncel

Kaymakamlık açık olan iş yerlerini açıkladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığı İç İşleri Bakanlığının genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 2 gün boyunca açık kalacak iş yerlerini açıkladı.

11.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:44
Kaymakamlık açık olan iş yerlerini açıkladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığı İç İşleri Bakanlığının genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 2 gün boyunca açık kalacak iş yerlerini açıkladı.

10 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den 12 Nisan Pazar günü saat 24.00'a kadar istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmalarının İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yasaklandığının hatırlatıldığı açıklamada şu bilgilere yer verildi; "Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için; Ekmek fırınları hizmete devam etmekte olup, ekmekler mahalle ve köylerimize araçlar ile dağıtım ve satışı yapılmaktadır. Doğalgaz bulunmayan yerlere tüp gaz ihtiyacını karşılayabilmek için tüp dağıtım işyerleri hizmete devam edebilecektir. Bu amaçla, hayvan sağlığı açısından önem ve aciliyet arz eden veterinerlik hizmeti için; Turan Veteriner Kliniği Celil Turan 0532 515 69 01, Türkoğlu Veteriner Kliniği Hakan Türkoğlu, 0538 561 30 04, Çağrı Veteriner Kliniği Ahmet Ayhan Özçiçek 0632 652 77 33, Er-Vet Veteriner Kliniği Hüseyin Demircan 0532 366 49 37 hizmet verecektir.

Akaryakıt İstasyonları olarak 11.04.2020 Cumartesi günü Aydemir Petrol Ofisi Kışla Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı No; 5, Balcılar Petrol Kavaklık Mahallesi. Devrek Yolu Caddesi 14/1, Opet Petrol Gülüç Örencik Mahallesi Sahil Bulvarı Yukarıköy Sokak No; 4/1, Po-Gaz Petrol Ofisi Ören Mahallesi, Karasular Sokak No: 153, 12.04.2020 Pazar günü Aydemir Petrol Ofisi Kışla Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı No; 5, Bozkuşlar Petrol Ofisi Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No: 30, Opet Petrol Gülüç Örencik Mahallesi Sahil Bulvarı Yukarıköy Sokak No; 4/1, Po-Gaz Petrol Ofisi Ören Mahallesi Karasular Sokak No: 153.

Nöbetçi Eczaneler olarak; 11.04.2020 Cumartesi Günü Gür Eczanesi - Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, Telefon; 0 372 3169296, Kaan Eczanesi - Sarıkokmaz Mahallesi Şehit Er Kudret Özcan Sokak telefon; 0 372 322 00 38, 12.04.2020 Pazar günü Ertem Eczanesi - Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi Özel Ereğli Anadolu Hastanesi Yanı telefon; 0 372 323 77 07, Yaşam Eczanesi (Ömerli Mahallesi Kaynarca Caddesi telefon; 0 372 316 06 05 hizmet verecektir."

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ayrıca ilçede hizmet veren veren fırınların adres ve telefon bilgilerini de vatandaşlarla paylaştı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Marketlerin yağmalanması sonrası Gamze'den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlerin yağmalanması sonrası Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadını çelişkili ifadeleri ele verdi
Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadını çelişkili ifadeleri ele verdi
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Hakkı Saruhan Oluç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Levent Dörter
Spor Falcao Lionel Messi Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ankara Zonguldak Para Cezası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Kaymakamlık açık olan iş yerlerini açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 16:19:36. #1.14#
title