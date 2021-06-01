Kaymakamlığımız Koordinesinde Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetimler Devam Ediyor (17 Nisan Cumartesi)
Kaymakamlığımız Koordinesinde Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetimler Devam Ediyor (17 Nisan Cumartesi)17 Nisan Cumartesi günü Salgın Denetim Ekiplerimiz ile Birlikte İlçemiz Genelinde Yoğunlaştırılmış Denetim ve Rehberlik Faaliyetlerimizi açık bulunan iş yerleri ve sokağa çıkma kısıtlama...
Kaymakamlığımız Koordinesinde Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetimler Devam Ediyor (17 Nisan Cumartesi)
Kaynak: Habermetre