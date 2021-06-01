Kaymakamlığımız Koordinesinde Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetimler Devam Ediyor (17 Nisan Cumartesi)
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Kaymakamlığımız Koordinesinde Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetimler Devam Ediyor (17 Nisan Cumartesi)

Kaymakamlığımız Koordinesinde Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetimler Devam Ediyor (17 Nisan Cumartesi)
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Kaymakamlığımız Koordinesinde Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetimler Devam Ediyor (17 Nisan Cumartesi)17 Nisan Cumartesi günü Salgın Denetim Ekiplerimiz ile Birlikte İlçemiz Genelinde Yoğunlaştırılmış Denetim ve Rehberlik Faaliyetlerimizi açık bulunan iş yerleri ve sokağa çıkma kısıtlama...

Kaymakamlığımız Koordinesinde Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetimler Devam Ediyor (17 Nisan Cumartesi)17 Nisan Cumartesi günü Salgın Denetim Ekiplerimiz ile Birlikte İlçemiz Genelinde Yoğunlaştırılmış Denetim ve Rehberlik Faaliyetlerimizi açık bulunan iş yerleri ve sokağa çıkma kısıtlama odaklı denetimler ile gerçekleştirdik. Kurallara uyan esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, uymayarak aykırılıklarda ısrar, tekerrür ve kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlemlerin başlatılacağı konusunda uyarıyoruz. Ekiplerimiz tarafından ilçe merkezinde sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili denetimler devam etmekte olup, vatandaşlarımız kurallara uymaya davet edilerek, kısıtlamaya uymayanlar hakkında idari işlem uygulanmaktadır. #Maske

Kaynak: Habermetre

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