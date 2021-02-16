Kaymakamlardan LTSO Başkanı Cebelli'ye ziyaret
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Kaymakamlardan LTSO Başkanı Cebelli'ye ziyaret

16.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:58
Kaymakamlardan LTSO Başkanı Cebelli'ye ziyaret

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve Pehlivanköy Kaymakamı Erdoğan Beypınar, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli'yi ziyaret etti.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve Pehlivanköy Kaymakamı Erdoğan Beypınar, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli'yi ziyaret etti.

LTSO Başkanı Cebelli, kaymakamlar Yüce ve Beypınar'a LTSO hakkında bilgi vererek, yapılan çalışmaları anlattı.

Cebelli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlçemize tüm kurumlarımızla beraber faydalı olmak için çalışıyoruz ve elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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