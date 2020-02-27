Kaymakamlardan Başkan Bozkurt'a ziyaret
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Kaymakamlardan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, Sakarya Taraklı Kaymakamı Abdullah Arslantürk ve Günyüzü ilçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundular.

27.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:34
Kaymakamlardan Başkan Bozkurt'a ziyaret

İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, Kaymakamı Abdullah Arslantürk ve ilçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundular.


Başkanlık makamında Kaymakamları ağırlayan Başkan Bozkurt, yapılan nazik ziyaretten dolayı İnönü, Sakarya Taraklı ve Günyüzü ilçe kaymakamlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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