Kaymakamlara Veda

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, görev yeri değişen Şanlıurfa Harran Kaymakamı Temel Ayca ve Hilvan Kaymakamı Eyyüp Özdemir onuruna veda yemeği verdi.



Bir otelde verilen veda yemeğine Hakkari Çukurca Kaymakamlığı'na atanan Temel Ayca, Erzurum Karayazı Kaymakamlığı'na atanan Eyyüp Özdemir, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı katıldı.



Şanlıurfa'dan ayrılarak yeni görev yerlerine gidecek olan Kaymakamlara birer şükran plaketi takdim eden Vali Erin, bir aile anlayışı ile çalıştıkları iki meslektaşlarını daha kritik, daha önemli görevlere uğurladıklarını belirterek, mülki idare amirliğinin şerefli bir meslek olduğunu dile getirdi.



Aynı kararname ile Harran Kaymakamlığı'na Doğanyurt Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Akçakale Kaymakamlığı'na Erzurum Vali Yardımcısı Hamza Özer, Hilvan Kaymakamlığı'na ise Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım atanmıştı. - ŞANLIURFA