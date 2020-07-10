Kaymakamlar Yalıhüyük'ün Gölcük Yaylası'nda buluştu Yalıhüyük Kaymakamlığının, Gölcük Yaylası'nda organize ettiği etkinlikte, komşu ve yakın bölgede bulunan ilçelerin kaymakamları bir araya geldi.

Yalıhüyük Kaymakamlığının, Gölcük Yaylası'nda organize ettiği etkinlikte, komşu ve yakın bölgede bulunan ilçelerin kaymakamları bir araya geldi.

Kaymakamlar, bölgede bulunan yaylalarda yapılabilecek kış sporu gibi projelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, "Bölgemiz Torosların eteğinde birçok ilçeyi barındırıyor. Kaymakamlarımızla birlikte bölgenin en güzel yaylalarından birisi olan Gölcük'te bir araya geldik. Yayla ve kış turizmi ile ilgili neler yapılabilir konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Programımıza katılan kaymakam arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantıya, Yalıhüyük Kaymakamı Kılınç, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Ahırlı Kaymakamı Kadir Yurdagül, Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Akören Kaymakamı Yunus Emre Temel, Taşkent Kaymakamı Uğur Karakaya ve Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan katıldı.

Kaynak: AA