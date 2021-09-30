Kaymakamlar Toplantısı Gerçekleştirildi

ISPARTA (Habermetre) - Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Kaymakamlar toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcıları ve ilçe kaymakamları katıldı. Toplantıda, Vali Seymenoğlu önemli konularda açıklamalarda bulunarak Kaymakamların ilçelerinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantıda ilk ve orta dereceli okulların ardından yüksek öğretim kurumlarının da yüz yüze eğitime başladığına dikkat çeken Vali Seymenoğlu bu konuda herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına her türlü önlemin alınmasını isteyerek Isparta genelinde öğrencilerin yurda yerleşme ve kalacak yer bulma konusunda bir sıkıntı ile karşılaşılmadığını şayet böyle bir durum var ise de gerekirse öğrencilerin otelde misafir edileceğini söyledi.

Koronavirüs salgını ile mücadelede en büyük silahımızın aşı olduğuna yeniden dikkat çeken Vali Seymenoğlu Kaymakamların ilçelerindeki aşılama çalışmalarına öncülük etmelerini isteyerek ilçelerdeki aşılama oranlarının yükseltilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Ardından toplantıya katılan Kaymakamlar tek tek söz alarak ilçelerinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek Vali Seymenoğlu ile görüş alış verişinde bulundular.

Toplantıda ayrıca, Isparta Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Haber Merkezinde görev yapan, Foto-Muhabiri Polis Memuru Orhun Yalçındağ, Muhabir Fatih Kaplan, Kameraman Arif Aydın ve Ulaştırma görevlisi Ali Bahçıvan'a Vali Ömer Seymenoğlu tarafından başarı ve teşekkür belgesi verildi. Vali Seymenoğlu görevlilerin Isparta ve ilçelerinin tanıtım faaliyetlerine katkı sunduklarını belirterek görevlilere başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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