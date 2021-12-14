Kaymakamlar Sevgili ve Korkmaz'dan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın'ı ziyaret etti

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı ziyaret etti.

Sevgili ve Korkmaz beraberindeki Araban Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Muhittin Doğan ile Prof. Dr. Arif Özaydın'ı makamında ziyaret etti.

İlçedeki MYO ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri

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