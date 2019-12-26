Kaymakamlar Aslan ve Türkman, Saray Kaymakamı Aydın'ı ziyaret etti

26.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:10

Van'ın Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, ilçede yapılan çalışmalar ve Kapıköy Sınır Kapısı hakkında Türkman ve Aslan'a bilgi verdi.

Daha sonra Aydın'la birlikte Kapıköy Sınır Kapısı'na geçen Türkman ile Aslan, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA