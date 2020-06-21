Kaymakamın zihinsel engelli gence jestinin LGS'de çıkması gururlandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaymakamın zihinsel engelli gence jestinin LGS'de çıkması gururlandırdı

Ordu'da Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir'in, gün boyu yoldan geçen araçlara el sallayan zihinsel engelli Salih Belen için özel bekleme alanı yaptırmasının Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavındaki bir soruda bulunması gururlandırdı.

Kaymakamın zihinsel engelli gence jestinin LGS'de çıkması gururlandırdı
21.06.2020 13:21 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:42

Ordu'da Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir'in, gün boyu yoldan geçen araçlara el sallayan zihinsel engelli Salih Belen için özel bekleme alanı yaptırmasının Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavındaki bir soruda bulunması gururlandırdı.

Kaymakam Özdemir, Gölköy-Gürgentepe yolu üzeri Gülbelen mevkisinde, araçlara el sallamaktan yağmur altında bile vazgeçmeyen 27 yaşındaki Salih için harekete geçmişti.

Yaklaşık 7 ay önce Özdemir'in girişimleri sonucu gencin her gün beklediği mevkide, demir malzemelerle korunaklı bir özel bekleme alanı yapılarak, iskemle ve sehpa konmuştu.

Zihinsel engelli genç için "Salih'in Yeri" tabelasının da asıldığı özel bekleme yeri yaptırılması takdir toplamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki dün yapılan merkezi sınavda ise bu konu soru olarak yer aldı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü'nde sorulan bu konu, Salih'in ailesi ve çevresindeki herkesi mutlu etti.

LGS'ye giren bazı öğrenciler ve aileleri, tanımak istedikleri Belen'i bekleme alanında ziyaret ediyor.

Anne Pembe Belen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır yol kenarında bekleyerek geçen araçlara selam veren oğlunun, yaptırılan alanla çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaymakam Özdemir'e ilgisinden dolayı teşekkür eden Belen, "Burayı kafasında belirledi ve sürekli geliyor. Acıktıysa eve geliyor, yemek yedikten sonra tekrar buraya geliyor. Karanlık olmadan da eve dönüyor. Asker ve polislerimizi gördüğü zaman 'Polise el ettim' diyor. Onları da anlatıyor." dedi.

Belen, LGS'de Salih'le ilgili soru sorulmasını kendisine ilettiklerini anlatarak, "Sınavda emeği geçenler çok sağolsunlar. Gurur duydum. Duydum, 'Salih'in ismi de geçti' dediler. Çok sevindim." ifadesini kullandı.

Baba Cemal Belen ise Kaymakam Özdemir'in ilçede güzel işlere imza attığını belirterek, oğluna yaptığı özel bekleme alanı için de çok mutlu olduklarını kaydetti.

Belen, sınavda oğlunun da isminin geçmesini mutlulukla karşıladıklarını dile getirdi.

LGS öğrencisinden Salih'e ziyaret

LGS'ye giren Beyzanur Atar, Salih'le ilgili soruyu gördüğünü aktararak, "Buradan geçerken kendisini ve alanı görünce selam vermek istedik. Ordu'dan soru olmasına şaşırdım. Hatta 2 soru vardı. Buna da şaşırdım. Bir Ordulu olarak hoşuma gitti. Soru basitti ve eminim ki birçok öğrenci yapmıştır." diye konuştu.

Ziyaretçilerden İsmail Atar da Ordu ile ilgili yaşanmış bir hadiseden kaynaklı bir sorunun çıkmasının kendilerini de şaşırttığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz de geçerken Salih kardeşimizi ziyaret etmek istedik. Kaymakam hanımın bu duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Bu konu bizi vatandaş olarak duygulandırdı. Çok ince bir davranış. Kimsenin fark edemeyeceği bir şey. Bu duyarlı davranış soruyla da tekrar ortaya çıkmış oldu. Bize göre küçük ama bu kardeşimiz için büyük bir davranış."

Öğretmen Hatun Uzun da LGS'ye giren sorulara dün göz attığını anlatarak, şunları söyledi:

"Din kültürü sorusunun içinde hem hadis bilgisini soruyor, aynı zamanda da özel eğitimle ilgili yaklaşımdan o yaştaki çocuklara bir farkındalık yaratmışlar. O yönden ben soruyu çok beğendim. İnşallah çocuklarımıza da oradan hem dini hem özel eğitimdeki bir insana nasıl yaklaşılır açısından bir farkındalık olur."

LGS'de yer alan soru

LGS'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kısmında soru ise şöyle:

"Ordu'nun bir ilçesinde yaşamakta olan zihinsel engelli Salih, her gün evinin yakınındaki kara yolunun kenarına çıkmakta, gelip geçenlere el sallayarak selam vermektedir. İlçe halkının sevgisini kazanan Salih'in her sabah gittiği bu mekan, zamanla "Salih'in Yeri" olarak anılmaya başlanmıştır. Ancak ilçede yapılan kara yolu çalışmasında Salih'in Yeri yıkılmıştır. Bu durum Salih'i çok üzmüştür. Bunu duyan ilçe kaymakamı, Salih için kara yolu kenarına üstü kapalı başka bir yer yaptırmış ve onun tekrar yola çıkıp insanlara el sallayarak mutlu olmasını sağlamıştır.

Kaymakamın bu davranışı aşağıdaki hadislerden hangisi ile ilişkilendirilmez?

A) Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.

B) Her iyilik bir sadakadır.

C) Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin.

D) Allah her işte güzel davranmayı emretmiştir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti Haber
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Adem Büyük Caner Erkin Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kaymakamın zihinsel engelli gence jestinin LGS'de çıkması gururlandırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 13:42:12. #1.14#
title