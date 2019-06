Kaymakamın oğlunun öldürüldüğü kavga, tam bitti derken tekrar başlamış

Kaynak: DHA

BURSA'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın oğullarından Safa Akif İnan'ın (14) öldüğü, ikizler Ahmet Burak ve Mehmet Buğra İnan (21) da yaralandığı kavgaya karışanların ifadeleri ortaya çıktı. İfadelere göre, ölen gencin ağabeylerinin tartışmayı bitirmek için sağduyu çağrısı yaptığı, herkesin sakinleşip birbirinden özür dilediği sırada, taraflardan birine sakız çiğnediği için laf atılınca, tartışmanın tekrar başlayıp, büyüyerek kavgaya dönüştüğü belirtildi.Denizli Vali Yardımcılığı görevinden geçen şubat ayında Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın Denizli'de bulunan oğullarından en küçüğü Safa Akif İnan, Salı günü kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., saat 19.30 sıralarında Amfi Park'ta buluştu. İnan, buluşmaya ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan ve Mehmet Buğra İnan ile birlikte gitti. B.Ç. de yanına aldığı arkadaşlarıyla buluşma yerine geldi. Amfi Park'ta buluşan iki grup arasındaki tartışma, bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı 3 kardeşten Safa Akif İnan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan, taburcu edildi. Yaşamını yitiren Safa Akif İnan, memleketi Samsun'da toprağa verildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden K.E. (16), K.B. (16), İ.S. (17), B.Ç. (14) ve B.K. (16) tutuklandı. Diğer şüpheliler F.A.B. (14), K.O. (14) ve A.S.K. (15) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.SAKIZ ÇİĞNEME KONUSUNDA LAF ATINCA KAVGA BAŞLAMIŞOlayla ilgili kavgaya karışanların ifadeleri ortaya çıktı. İnan'ın sosyal medyada tartıştığı kişi olan B.Ç. ifadesinde, parkta buluştuklarını, özür dileyerek anlaştıklarını ifade ederek, "Daha sonra olay yerine tanımadığım K.E. ve arkadaşları geldi. İki grup birbirlerine küfür ederek kavga etmeye başladı. Ben yanımdaki arkadaşımı tutup geri çekildim. Olay yerine sonradan gelen kişi, elinde bıçakla, Safa'nın ağabeylerinden birisini sol bacağından bıçakladı. Sonra Safa'ya doğru ilerlemeye başladı. Ben o sırada olay yerinden kaçtım. Safa'nın ölümünden dolayı çok üzgünüm. Ben kimseye vurmadım. Kimseyi darp etmedim" dediği belirtildi.Tutuklanan B.K.'nın ise ifadesinde, "Parkta K.E. (16)., A.S.K. (15) ve tanımadığım 5-6 kişi vardı. Karşılarında da yine tanımadığım yaklaşık 10 kişilik grup vardı. Biz, K.E. ile A.S.K.'nin yanına gittik. O sırada K.B. (16) sakız çiğniyordu. Karşı gruptan yaşı büyük bir çocuk K.B.'ye küfür ederek, 'sakız çiğneme' dedi. Hepimize küfürlü konuştu. Sonrasında İ.S.'yi, karşı grup aralarına alarak, dövmeye başladı. O esnada biri bana yumruk attı. Ben de bunun üzerine arka cebimde bulunan bıçağı çıkartıp, bana vuran şahsın sol bacağına bir kere sokup çıkardım. K.E. belindeki ekmek bıçağını çıkartmış. Ama K.E.'nin birine hamle yaptığını görmedim" dediği öğrenildi.Yine tutuklananlardan biri olan K.E.'nin (16) de ifadesinde tam olayın tatlıya bağlandığı sırada, sakız çiğneme konusunda laf atılması üzerine tartışmanın çıktığını ve olayların büyüdüğünü söylediği belirtildi. K.E.'nin, "Karşı taraftan uzun boylu, sakallı birinin üzerinden yere bıçak düştü. O bıçağı B.K. (16) yerden aldı. Safa'nın karın bölgesine doğru sapladı. Ben net bir şekilde bıçaklayanın B.K. olduğunu gördüm" dediği öğrenildi.ÖLEN ÇOCUĞUN AĞABEYLERİ OLAYI TATLIYA BAĞLAMAYA ÇALIŞMIŞOlayla ilgili polise ifade veren Ahmet Burak İnan ise, "İkiz kardeşim Mehmet Buğra, B.Ç.'yi telefonla arayarak konuşmak amacıyla parka çağırdı. B.Ç. parka, yanında arkadaşlarıyla geldi. O an için ellerinde hiçbir şey yoktu. Biz de yanlarına gittik. Kardeşim, Mehmet Buğra ile birlikte B.Ç.'ye, 'Neden olaylar bu şekilde uzadı. Siz bizden küçüksünüz. Biz size dokunamayız. Bu işi kavga etmeden halledelim' dedi. B.Ç. de bize, 'O zaman birbirimizden özür dileyelim. Bu iş burada bitsin' dedi. Tam aramızda anlaşmışken, onların yanına isimlerini bilmediğim 5-6 kişi motosikletle geldi. Grupta bulunan ismini sonradan öğrendiğim A.S.K., çantasında bulunan ve keskin tarafını görebildiğim bıçağı çıkartarak, kardeşim Safa'ya doğru koştu. Bıçağı sallamaya başladı. A.S.K.'nin kardeşimi bıçakladığını gördüm. Buna müdahale etmek istediğim sırada, aynı şahıs benim arkamdan gelerek sağ kalça kısmımdan iki ayrı yerden bıçakladı" dediği belirtildi.Kavgada yaralanan Mehmet Buğra İnan ise ifadesinde, "Biz parkta karşı grupla buluştuk. Ben gruba hitaben, 'Arkadaşlar dağılın. Daha yaşınız küçük, burada kavga etmeye çalışmayın' dedim. B.Ç. ve yanında gelen arkadaşları dağılmaya başladı. O arada daha önceden görmediğim iki erkek geldi. Geldiklerinde bizi tehdit etmeye başladılar. Daha sonra A.S.K. isimli çocuk, hızlı adımlarla kardeşim Safa'ya doğru gelmeye başladı. Elindeki koyu renkli çantadan, kesici alet kısmını gördüğüm bıçak çıkardı. Safa'ya doğru koşmaya başladı. Ben de A.S.K.'ye bıçağı indirmesini söyledim. O esnada tam göremediğim kişi bana vurdu. Vurmasıyla yere düştüm ve kargaşada olayın geri kalan kısmını görmedim" dediği öğrenildi.- Denizli