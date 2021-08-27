Kaymakamımızdan Tayini Çıkan Emniyet Müdürüne Başarı Belgesi
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Kaymakamımızdan Tayini Çıkan Emniyet Müdürüne Başarı Belgesi

Kaymakamımızdan Tayini Çıkan Emniyet Müdürüne Başarı Belgesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Sayın Bilal BOZDEMİR, kısa zamanda ilçede başarı gösteren Emniyet Müdürü Sayın Hasan ÜNLÜ'ye başarı belgesi verdi.

Kaymakamımız Sayın Bilal BOZDEMİR, kısa zamanda ilçede başarı gösteren Emniyet Müdürü Sayın Hasan ÜNLÜ'ye başarı belgesi verdi.

Makamında kabul ettiği Emniyet Müdürü Sayın Hasan ÜNLÜ' ye başarı belgesini takdim eden Kaymakamımız Sayın Bilal BOZDEMİR, 'İlçe Emniyet Müdürümüz kısa zamanda Beypazarı'nda çok olumlu ve pozitif hizmetleri oldu. Bu konuda ciddi, özverili çalışmaları oldu. Kendisinin Zonguldak iline tayini çıktı, İlçe Emniyet Müdürümüzü Hasan ÜNLÜ'ye başarı belgesiyle taltif ediyor yeni görev yerinde başarılar diliyorum dedi.

Kaynak: Habermetre

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