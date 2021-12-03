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Kaymakamımızdan Engelli Derneklerimize Ziyaret

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Kaymakamımızdan Engelli Derneklerimize Ziyaret

Kaymakamımız Nazlı DEMİR, kurum amirlerimiz ile birlikte Anadolu Ortopedik Engelliler Besni Şubesi Başkanı Ömer ARSLAN ve Besni Gönüllü Engelliler Derneği Başkanı Mustafa ÖNCEL'i 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ziyaret etti.

Kaymakamımız Nazlı DEMİR, kurum amirlerimiz ile birlikte Anadolu Ortopedik Engelliler Besni Şubesi Başkanı Ömer ARSLAN ve Besni Gönüllü Engelliler Derneği Başkanı Mustafa ÖNCEL'i 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ziyaret etti.

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