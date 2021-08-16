Kaymakamımız Yunus Emre Fırat Yardım Kampanyası Toplantısına Başkanlık Etti.
Başta Karadeniz bölgemiz olmak üzere meydana gelen sel afetlerinden Bartın, Kastamonu ve Sinop' da zarar gören afetzedeler için Kaymakamımız Yunus Emre Fırat başkanlığında toplantı düzenlendi.
Başta Karadeniz bölgemiz olmak üzere meydana gelen sel afetlerinden Bartın, Kastamonu ve Sinop' da zarar gören afetzedeler için Kaymakamımız Yunus Emre Fırat başkanlığında toplantı düzenlendi.
Gümüşhacıköy İlçesinde yerel olarak planlanan yardım kampanyasına ait planlama hususlarının görüşüldüğü toplantıya, Kaymakamımız Yunus Emre Fırat, Belediye Başkanı Zehra Özyol, kamu kurum ve kuruluşları ile STK lar katıldı.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: Habermetre