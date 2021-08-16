Kaymakamımız Yunus Emre Fırat Yardım Kampanyası Toplantısına Başkanlık Etti.

Başta Karadeniz bölgemiz olmak üzere meydana gelen sel afetlerinden Bartın, Kastamonu ve Sinop' da zarar gören afetzedeler için Kaymakamımız Yunus Emre Fırat başkanlığında toplantı düzenlendi.