Kaymakamımız Yol Genişletme Çalışmalarını İnceledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakamımız Yol Genişletme Çalışmalarını İnceledi

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakamımız Yol Genişletme Çalışmalarını İnceledi

Kaymakamımız Nazlı DEMİR, Karayolları 8. Bölge Müdürü Ökkeş CEYLAN ile birlikte Besni-Üçgöz-Beşyol güzergahında gerçekleştirilen yol genişletme çalışmaları ile ilgili olarak alanda inceleme yapıp çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamımız Nazlı DEMİR, Karayolları 8. Bölge Müdürü Ökkeş CEYLAN ile birlikte Besni-Üçgöz-Beşyol güzergahında gerçekleştirilen yol genişletme çalışmaları ile ilgili olarak alanda inceleme yapıp çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title