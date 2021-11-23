Kaymakamımız Yol Genişletme Çalışmalarını İnceledi
Kaymakamımız Nazlı DEMİR, Karayolları 8. Bölge Müdürü Ökkeş CEYLAN ile birlikte Besni-Üçgöz-Beşyol güzergahında gerçekleştirilen yol genişletme çalışmaları ile ilgili olarak alanda inceleme yapıp çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakamımız Nazlı DEMİR, Karayolları 8. Bölge Müdürü Ökkeş CEYLAN ile birlikte Besni-Üçgöz-Beşyol güzergahında gerçekleştirilen yol genişletme çalışmaları ile ilgili olarak alanda inceleme yapıp çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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