Kaymakamımız Temel Atma Törenine Katıldı
Kaymakamımız Nazlı DEMİR; AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail SÜMER, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet DEMİREL, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet TANRIKOLU ve beraberindeki heyetle birlikte 15 Temmuz Şehitler Mahallemizde yapımına başlanan 6 derslikli anaokulunun temel atma anına iştirak ettiler.
Kaymakamımız Nazlı DEMİR; AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail SÜMER, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet DEMİREL, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet TANRIKOLU ve beraberindeki heyetle birlikte 15 Temmuz Şehitler Mahallemizde yapımına başlanan 6 derslikli anaokulunun temel atma anına iştirak ettiler.
Kaynak: Habermetre