Kaymakamımız Temel Atma Törenine Katıldı
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Kaymakamımız Temel Atma Törenine Katıldı

Kaymakamımız Temel Atma Törenine Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Nazlı DEMİR; AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail SÜMER, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet DEMİREL, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet TANRIKOLU ve beraberindeki heyetle birlikte 15 Temmuz Şehitler Mahallemizde yapımına başlanan 6 derslikli anaokulunun temel atma anına iştirak ettiler.

Kaymakamımız Nazlı DEMİR; AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail SÜMER, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet DEMİREL, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet TANRIKOLU ve beraberindeki heyetle birlikte 15 Temmuz Şehitler Mahallemizde yapımına başlanan 6 derslikli anaokulunun temel atma anına iştirak ettiler.

Kaynak: Habermetre

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Kaymakamımız Temel Atma Törenine Katıldı - Haberler
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