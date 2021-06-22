Kaymakamımız Tadilat Çalışmaları Devam Eden Asm'nde İncelemelerde Bulundu
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Kaymakamımız Tadilat Çalışmaları Devam Eden Asm'nde İncelemelerde Bulundu

Kaymakamımız Tadilat Çalışmaları Devam Eden Asm'nde İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Nazlı Demir, 15 Temmuz Şehitler Mahallemizde tadilat çalışmaları devam eden Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu.

Kaymakamımız Nazlı Demir, 15 Temmuz Şehitler Mahallemizde tadilat çalışmaları devam eden Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu. Kurban Bayramı sonrasında hizmete açılması planlanan Aile Sağlığı Merkezimiz ataması yapılan 2 aile hekimi ile vatandaşlarımızın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını gidermiş olacak.

Kaynak: Habermetre

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