Kaymakamımız Tadilat Çalışmaları Devam Eden Asm'nde İncelemelerde Bulundu

Kaymakamımız Nazlı Demir, 15 Temmuz Şehitler Mahallemizde tadilat çalışmaları devam eden Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu.

Kaymakamımız Nazlı Demir, 15 Temmuz Şehitler Mahallemizde tadilat çalışmaları devam eden Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu. Kurban Bayramı sonrasında hizmete açılması planlanan Aile Sağlığı Merkezimiz ataması yapılan 2 aile hekimi ile vatandaşlarımızın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını gidermiş olacak.

Kaynak: Habermetre