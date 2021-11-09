Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz' ün 10 Kasım Atatürk' ü Anma Mesajı;

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü; ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde; saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz.

Kurtuluş Savaşı'mızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları, Kurtuluş Savaşı'mızın kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Ne mutlu ki bugün O'nun fikir, öngörü ve eserlerinden aldığımız ilham ile Ülkemizin hemen her alanda büyük gelişimler ve dönüşümler yaşamakta olması, bölgemizde ve dünyada her geçen gün artan saygınlığımız, muasır medeniyet istikametinde Milletçe attığımız dev adımlar bunun bariz göstergeleridir

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Ali Cemal Altınöz

Kaymakam

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