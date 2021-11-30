Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz Şehit Ümit Çoban İlk ve Ortaokulunu Ziyarette Bulundu.

Kaymakam Altınöz, okulda incelemelerde bulunarak sınıfları ziyaret etti ve öğrencilere düzenli çalışmaları yönünde tavsiyede bulundu. Bakanlığımızın 10 bin yeni ana sınıfı projesi doğrultusunda oluşturulan anasınıfının açılışını yaparak, minik öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu.

Başarılı çalışmalarından dolayı okulumuz öğrenci ve öğretmenlerini tebrik eden Altınöz, ziyaret esnasında idarecilerinden okulun genel durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz' e İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Ercan Gültekin eşlik etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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