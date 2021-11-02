Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz Milli Sporcumuz Emirhan Kartal' ı ödüllendirdi.

29 Ekim 2021 Cuma günü Yunanistan'da düzenlenen, "U15 Balkan Güreş Şampiyonasında" Gümüşhacıköy Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Gümüş Spor Kulübü sporcusu Emirhan Kartal ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi yurtdışında başarıyla temsil ederek Gümüş Madalya sahibi olmuştu.

Gençlik ve Spor Müdürü Necmi Kılıç, Antrenör Ziya Kambur, Gümüş Spor Kulübü Dernek Başkanı Mücahit Ünal Milli Güreşçimiz Emirhan Kartal ve Yıldızlar Serbest Dünya Güreş Şampiyonasında Ülkemizi temsil eden Alper Turan ile Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz'ü Ziyaret ettiler.

Kaymakamımız Milli Sporcularımız Emirhan Kartal ve Alper Turan tebrik ederek ödüllendirdi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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