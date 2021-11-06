Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz Kurumlara İade-i Ziyarette Bulundu
Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz; İlçemizde hizmet veren Gümüşhacıköy Açık Cezaevi Müdürlüğü Yedaş İşletme Şefliği ve İş bankası Şube müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu, çalışmalarında başarılar diledi.
Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz; İlçemizde hizmet veren Gümüşhacıköy Açık Cezaevi Müdürlüğü Yedaş İşletme Şefliği ve İş bankası Şube müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu, çalışmalarında başarılar diledi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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