Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz Kurumlara İade-i Ziyarette Bulundu - Haberler
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Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz Kurumlara İade-i Ziyarette Bulundu

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Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz Kurumlara İade-i Ziyarette Bulundu

Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz; İlçemizde hizmet veren Gümüşhacıköy Açık Cezaevi Müdürlüğü Yedaş İşletme Şefliği ve İş bankası Şube müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz; İlçemizde hizmet veren Gümüşhacıköy Açık Cezaevi Müdürlüğü Yedaş İşletme Şefliği ve İş bankası Şube müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu, çalışmalarında başarılar diledi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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