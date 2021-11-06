Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz Esnaflarımızı Ziyaret etti.

İlçe merkezindeki esnafları ziyaret eden Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz esnaflarla sıcak diyaloglar gerçekleştirdi. Esnafların talep ve sorunlarını dinledi. Esnaflarımıza bol kazançlar dileklerinde bulundu. Kaymakamımız Altınöze İlçe Emniyet Müdürü Delak eşlik etti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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