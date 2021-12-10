Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz' den Başarı Belgesi
2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında İlçemiz gönüllü AFAD Eğitmenlerimiz Mehmetpaşa Ortaokul Müdürü Yakup Dursun, Gümüş Ortaokul Müdürü Fatih Gümüşok, İlçemiz İmam-Hatiplerinden Ahmet Uyar ve Sönmez Al, göstermiş oldukları olağanüstü gayretlerinden dolayı Kaymakamımız Sn.
FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında İlçemiz gönüllü Afad Eğitmenlerimiz Mehmetpaşa Ortaokul Müdürü Yakup Dursun, Gümüş Ortaokul Müdürü Fatih Gümüşok, İlçemiz İmam-Hatiplerinden Ahmet Uyar ve Sönmez Al, göstermiş oldukları olağanüstü gayretlerinden dolayı Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz tarafından "Başarı Belgesi" ile ödüllendirilmişlerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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