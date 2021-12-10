Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz' den Başarı Belgesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz' den Başarı Belgesi

Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz' den Başarı Belgesi
Habermetre - Haberler | Toplum

2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında İlçemiz gönüllü AFAD Eğitmenlerimiz Mehmetpaşa Ortaokul Müdürü Yakup Dursun, Gümüş Ortaokul Müdürü Fatih Gümüşok, İlçemiz İmam-Hatiplerinden Ahmet Uyar ve Sönmez Al, göstermiş oldukları olağanüstü gayretlerinden dolayı Kaymakamımız Sn.

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında İlçemiz gönüllü Afad Eğitmenlerimiz Mehmetpaşa Ortaokul Müdürü Yakup Dursun, Gümüş Ortaokul Müdürü Fatih Gümüşok, İlçemiz İmam-Hatiplerinden Ahmet Uyar ve Sönmez Al, göstermiş oldukları olağanüstü gayretlerinden dolayı Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz tarafından "Başarı Belgesi" ile ödüllendirilmişlerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title