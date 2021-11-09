Kaymakamımız Sayın Tufan Bağır GİLAN'ın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı; "Vefatının 83. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü ve vatan uğruna kan dökmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" Tufan Bağır GİLAN Kuluncak Kaymakamı

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet