Kaymakamımız Sayın Tufan Bağır GİLAN'ın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı. - Haberler
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Kaymakamımız Sayın Tufan Bağır GİLAN'ın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı.

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Kaymakamımız Sayın Tufan Bağır GİLAN'ın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı.

Kaymakamımız Sayın Tufan Bağır GİLAN'ın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı; "Vefatının 83. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü ve vatan uğruna kan dökmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" Tufan Bağır GİLAN Kuluncak Kaymakamı.

Kaymakamımız Sayın Tufan Bağır GİLAN'ın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı; "Vefatının 83. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü ve vatan uğruna kan dökmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" Tufan Bağır GİLAN Kuluncak Kaymakamı

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