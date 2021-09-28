Kaymakamımız Sayın ŞEN ile Belediye Başkanı Sayın ÜÇOK, İlçemizdeki Öğrenci Yurtlarını İnceledi. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakamımız Sayın ŞEN ile Belediye Başkanı Sayın ÜÇOK, İlçemizdeki Öğrenci Yurtlarını İnceledi.

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakamımız Sayın ŞEN ile Belediye Başkanı Sayın ÜÇOK, İlçemizdeki Öğrenci Yurtlarını İnceledi.

Kaymakamımız Sayın ŞEN ile Belediye Başkanı Sayın ÜÇOK, İlçemizdeki Öğrenci Yurtlarını İnceledi.

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Kaymakamımız Sayın ŞEN ile Belediye Başkanı Sayın ÜÇOK, İlçemizdeki Öğrenci Yurtlarını İnceledi. Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN ve Belediye Başkanı Sayın Fatih ÜÇOK bir heyetle ilçemizde bulunan yurt ve özel apartları incelediler. Üniversite ve yüksekokullar için başlayan yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrenci konaklaması için çok önemli olan özel apartlar ve öğrenci yurtları yerinde incelenerek kuruluşların sorumlu ve idarecilerinden genel durum ile ilgili bilgi alındı. Kaymakamımız Abdullah ŞEN yaptığı açıklamada "ilçemize eğitim amacıyla gelen öğrencilerimiz için konaklama sorunu bulunmamaktadır. bütün yurtlarımız ve özel apartlar son derece güzel ve öğrenci ihtiyaçlarına göre donanımlı olarak hizmet vermektedir"dedi. Yapılan ziyaret ve incelemelerin ardından Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN, yurt ve özel apart idarecilerine titiz ve düzenli davrandıkları için teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Abdülhamit Gül Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tarkan Oğuzhan Koç Mustafa Keser Meral Akşener
Spor Gökhan Töre Lionel Messi Mario Balotelli Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mimar Sinan Stefan Kuntz Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaymakamımız Sayın ŞEN ile Belediye Başkanı Sayın ÜÇOK, İlçemizdeki Öğrenci Yurtlarını İnceledi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 13:45:58. #1.17#