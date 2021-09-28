FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Kaymakamımız Sayın ŞEN ile Belediye Başkanı Sayın ÜÇOK, İlçemizdeki Öğrenci Yurtlarını İnceledi. Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN ve Belediye Başkanı Sayın Fatih ÜÇOK bir heyetle ilçemizde bulunan yurt ve özel apartları incelediler. Üniversite ve yüksekokullar için başlayan yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrenci konaklaması için çok önemli olan özel apartlar ve öğrenci yurtları yerinde incelenerek kuruluşların sorumlu ve idarecilerinden genel durum ile ilgili bilgi alındı. Kaymakamımız Abdullah ŞEN yaptığı açıklamada "ilçemize eğitim amacıyla gelen öğrencilerimiz için konaklama sorunu bulunmamaktadır. bütün yurtlarımız ve özel apartlar son derece güzel ve öğrenci ihtiyaçlarına göre donanımlı olarak hizmet vermektedir"dedi. Yapılan ziyaret ve incelemelerin ardından Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN, yurt ve özel apart idarecilerine titiz ve düzenli davrandıkları için teşekkür etti.

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