Kaymakamımız Sayın ŞEN'den Kur'an Kurslarına Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakamımız Sayın ŞEN'den Kur'an Kurslarına Ziyaret

Kaymakamımız Sayın ŞEN'den Kur'an Kurslarına Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Sayın ŞEN'den Kur'an Kurslarına ZiyaretKaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN Hacı Emine Zennun Kur'an Kursu, İlim Yayma Süleyman Karagöz Kız Kur'an Kursu ile Şehzade Elif Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Kaymakamımız Sayın ŞEN'den Kur'an Kurslarına ZiyaretKaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN Hacı Emine Zennun Kur'an Kursu, İlim Yayma Süleyman Karagöz Kız Kur'an Kursu ile Şehzade Elif Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. İdarecilerden ve Kur'an kursu öğreticilerinden bilgi alan Kaymakamımız Sayın ŞEN, öğrencilere hediyeler verdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Hande Erçel Hande Yener Yıldız Tilbe
Spor Mete Gazoz Cüneyt Çakır Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaymakamımız Sayın ŞEN'den Kur'an Kurslarına Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 13:55:16. #1.15#

title