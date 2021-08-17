Kaymakamımız Sayın ŞEN'den Kur'an Kurslarına Ziyaret

Kaymakamımız Sayın ŞEN'den Kur'an Kurslarına ZiyaretKaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN Hacı Emine Zennun Kur'an Kursu, İlim Yayma Süleyman Karagöz Kız Kur'an Kursu ile Şehzade Elif Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Kaymakamımız Sayın ŞEN'den Kur'an Kurslarına ZiyaretKaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN Hacı Emine Zennun Kur'an Kursu, İlim Yayma Süleyman Karagöz Kız Kur'an Kursu ile Şehzade Elif Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. İdarecilerden ve Kur'an kursu öğreticilerinden bilgi alan Kaymakamımız Sayın ŞEN, öğrencilere hediyeler verdi.

Kaynak: Habermetre