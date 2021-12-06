Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN Boğazlıyan Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Görev başında olan hastane yetkilileri ve sağlık çalışanları ile sohbet edip bilgi aldı. Daha sonra hastanede bulunan tüm hastaları Başhekim Güner YAMAN ile birlikte tek tek ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulunup hasta ve hasta yakınları ile sohbet etti. Çalışanlar, hasta ve yakınları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN'a teşekkür ettiler.

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