Kaymakamımız Sayın Önder Çengel Tarım Lisesinde İncelemelerde Bulundu Kaymakamımız Sayın Önder Çengel Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu. Kaymakamımız Sayın Önder Çengel'e Okul Müdürü Nedim Özkan, okul idarecileri ve öğretmenler ile Kaymakamlık Proje Ofisi Koordinatörü Fethi Üncal eşlik etti. 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan atölyeleri gezen Sayın Çengel atölyelerde yürütülen proje ve uygulamalarla ilgili Okul Müdürü Nedim Özkan'dan bilgi aldı. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve mantar atölyelerini inceleyen Sayın Çengel, okulun uygulama tarlasında sarımsak ekimi yapan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte sarımsak ekimi yapan Sayın Çengel, ardından Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanı kapsamında açılan kafe ve restoranda incelemelerde bulundu. Ziyaretin ardından Kaymakamımız Sayın Önder Çengel yaptıkları çalışmalardan dolayı Okul Müdürü Nedim Özkan'a, okul idarecilerine ve öğretmenlerine teşekkür ederek başarılar diledi.

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