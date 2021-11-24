Kaymakamımız Sayın Önder Çengel'in eşi Ayşe Asan Çengel ÇATOM'u ziyaret etti

Kaymakamımız Sayın Önder Çengel'in eşi Ayşe Asan Çengel ÇATOM'u ziyaret ettiKaymakamımız Sayın Önder Çengel'in eşi Ayşe Asan Çengel "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Viranşehir ÇATOM'u ziyaret etti. Ziyarette Ayşe Asan Çengel Hanımefendiye Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci Hanımefendi eşlik etti. Çok Amaçlı Toplum Merkezinde(ÇATOM) kursiyerlerle bir araya gelen Ayşe Asan Çengel Hanımefendiye merkezdeki faaliyetlerle ilgili ÇATOM Sorumlusu Ruken Önen bilgi verdi. Açılan kurslarda incelemelerde bulunan Ayşe Asan Çengel Hanımefendi daha sonra kadın kursiyerler sohbet etti. Ziyaretin ardından Ayşe Asan Çengel ve Sibel Ekinci Hanımefendiler kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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