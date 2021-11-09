Kaymakamımız Sayın Önder Çengel'den Hafız Adaylarına Ziyaret Kaymakamımız Sayın Önder Çengel Süleyman-Emine Nebati Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursunu ziyaret etti. Kaymakamımız Sayın Önder Çengel, İlçe Müftüsü Mahmut Kaya ile birlikte Süleyman-Emine Nebati Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu'nda eğitim gören 45 öğrenciyi ziyaret etti. Sayın Çengel İlçe Müftüsü Mahmut Kaya'dan öğrencilerin eğitim süreci ve Kuran Kursu hakkında bilgi aldı. Kuran Kursunun yaklaşık 2 aydır faaliyet yürütmeye başladığını belirten Müftü Kaya ikisi erkek, ikisi de kız öğrencilere yönelik 4 Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimi verdiğini kaydetti. Kaymakamımız Sayın Önder Çengel Süleyman-Emine Nebati Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu'nda incelemelerde bulunduktan sonra öğrencilerle kahvaltı yaptı. Hafızlık eğitimi alan öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Sayın Çengel emeği geçenlere de teşekkür etti.

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