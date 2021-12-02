Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN Okul Ziyaretlerinde Bulundu

Beypazarı Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hürrem DURSUN eşliğinde Beypazarı Anadolu Lisesi, Beypazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Rüstempaşa İlkokulunu ziyaret etti. Okullarda incelemelerde bulunan Sayın ERDOĞAN okulların mevcut durumu ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakamımız, öğrencilere derslerine iyi çalışmalarının yanı sıra salgına karşı uygulanan tedbirlere de dikkat etmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

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