Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, İlçe Öğretmenevini Ziyaret Etti
Öğretmenevi'ni gezerek incelemelerde bulunan Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN, Öğretmenevi kapasitesi ve öğretmenlerimize verilen hizmetler ile ilgili Öğretmenevi Müdürü Sayın Ali ORHUN'dan bilgiler aldı.
Öğretmenevi'ni gezerek incelemelerde bulunan Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN, Öğretmenevi kapasitesi ve öğretmenlerimize verilen hizmetler ile ilgili Öğretmenevi Müdürü Sayın Ali ORHUN'dan bilgiler aldı.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet