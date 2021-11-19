Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, İlçe Öğretmenevini Ziyaret Etti - Haberler
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Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, İlçe Öğretmenevini Ziyaret Etti

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Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, İlçe Öğretmenevini Ziyaret Etti

Öğretmenevi'ni gezerek incelemelerde bulunan Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN, Öğretmenevi kapasitesi ve öğretmenlerimize verilen hizmetler ile ilgili Öğretmenevi Müdürü Sayın Ali ORHUN'dan bilgiler aldı.

Öğretmenevi'ni gezerek incelemelerde bulunan Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN, Öğretmenevi kapasitesi ve öğretmenlerimize verilen hizmetler ile ilgili Öğretmenevi Müdürü Sayın Ali ORHUN'dan bilgiler aldı.

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