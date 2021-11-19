Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, İlçe Öğretmenevini Ziyaret Etti

Öğretmenevi'ni gezerek incelemelerde bulunan Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN, Öğretmenevi kapasitesi ve öğretmenlerimize verilen hizmetler ile ilgili Öğretmenevi Müdürü Sayın Ali ORHUN'dan bilgiler aldı.

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