Kaymakamımız Sayın Mesut YAKUTA Karaçalı Mahallesinde ikamet eden, COŞKUN ve OKUR ailelerini ziyaret etti. Ailelerin talep ve isteklerini alan Kaymakam Sayın YAKUTA, bir süre sohbet etti. Evde bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler vererek ziyaretini sonlandırdı.

Ziyarette Kaymakamımız Sayın YAKUTA'ya, Mahalle Muhtarı Güven ÖZDEMİR ve SYDV Müdürü Ayhan AYDIN da eşlik etti.

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