Kaymakamımız Sayın Mesut YAKUTA, İlçemiz Hürriyet Mahallesinde ikamet eden, Kıbrıs Gazilerimizi evlerinde ziyaret etti. - Haberler
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Kaymakamımız Sayın Mesut YAKUTA, İlçemiz Hürriyet Mahallesinde ikamet eden, Kıbrıs Gazilerimizi evlerinde ziyaret etti.

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Kaymakamımız Sayın Mesut YAKUTA, İlçemiz Hürriyet Mahallesinde ikamet eden, Kıbrıs Gazilerimizi evlerinde ziyaret etti.

Kaymakamımız Sayın Mesut YAKUTA, İlçemiz Hürriyet Mahallesinde ikamet eden, Kıbrıs Gazisi Hüsnü KARA ve Mustafa ÖZBAY'ı evlerinde ziyaret etti.

Kaymakamımız Sayın Mesut YAKUTA, İlçemiz Hürriyet Mahallesinde ikamet eden, Kıbrıs Gazisi Hüsnü KARA ve Mustafa ÖZBAY'ı evlerinde ziyaret etti. Gazilerimiz ve aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Sayın YAKUTA, bir süre sohbet etti. Sağlık ve sıhhatlerini sorarak, talep ve isteklerini aldı.

Ziyarette, Kaymakamımız Sayın YAKUTA'ya, Mahalle Muhtarı Ümmü KORKMAZ ve SYDV Müdürü Ayhan AYDIN da eşlik etti.

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