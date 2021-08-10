Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı Yuva, Külahlı, Bağlıçay ve Ayvalı Köylerini Ziyaret Etti.

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı Yuva, Külahlı, Bağlıçay ve Ayvalı Köylerini Ziyaret Etti. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, köy ziyaretleri kapsamında ilçemize bağlı Yuva, Külahlı, Bağlıçay ve Ayvalı köylerini ziyaret etti. Köy muhtarları tarafından karşılanan Sayın Kaymakamımıza kurum müdürleri eşlik etti. Köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını, talep ve isteklerini dinleyerek her konuda yardımcı olacağını belirtti.

Kaynak: Habermetre