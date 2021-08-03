Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı Yazyurdu, Yenibektaşlı,Kayalar, Kürkçü ve Koyunlu Köylerini ziyaret etti.

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı Yazyurdu, Yenibektaşlı, Kayalar, Kürkçü ve Koyunlu Köylerini ziyaret etti.

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı Yazyurdu, Yenibektaşlı, Kayalar, Kürkçü ve Koyunlu Köylerini ziyaret etti. KAYMAKAMIMIZ SAYIN HALİL YAZICI YAZYURDU, YENİBEKTAŞLI, KAYALAR, KÜRKÇÜ VE KOYUNLU KÖYLERİNİ ZİYARET ETTİ…Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, köy ziyaretleri kapsamında ilçemize bağlı Yazyurdu, Yenibektaşlı, Kayalar, Kürkçü ve Koyunlu köylerini ziyaret etti. Köy Muhtarları tarafından karşılanan Sayın Kaymakamımıza kurum müdürleri eşlik etti. Köy muhtarları ve halk ile bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını, talep ve isteklerini dinleyerek her konuda yardımcı olacağını belirtti. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, koyunlu grup yolu 1. kat asfalt sati kaplama yapım işini yerinde denetledi.

Kaynak: Habermetre