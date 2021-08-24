Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı Yaylacık,Yolgeçen,Deveçayır ve Camiliyurt Köylerini Ziyaret Etti.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı Yaylacık,Yolgeçen,Deveçayır ve Camiliyurt Köylerini Ziyaret Etti.

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı Yaylacık,Yolgeçen,Deveçayır ve Camiliyurt Köylerini Ziyaret Etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı Yaylacık, Yolgeçen, Deveçayır ve Camiliyurt Köylerini Ziyaret Etti.

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı Yaylacık, Yolgeçen, Deveçayır ve Camiliyurt Köylerini Ziyaret Etti. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, köy ziyaretleri kapsamında ilçemize bağlı Yaylacık, Yolgeçen, Deveçayır ve Camiliyurt köylerini ziyaret etti. Köy muhtarları tarafından karşılanan Sayın Kaymakamımıza kurum müdürleri eşlik etti. Köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını, talep ve isteklerini dinleyerek her konuda yardımcı olacağını belirtti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Barış Arduç Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Merve Boluğur
Spor Ali Koç Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı Yaylacık,Yolgeçen,Deveçayır ve Camiliyurt Köylerini Ziyaret Etti. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 20:39:32. #1.15#

title